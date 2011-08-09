Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
9 авг. 2011, 18:30 МСК
9.08.2011, 18:30 МСК
вторник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы