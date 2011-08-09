Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
9 авг. 2011, 19:00 МСК
9.08.2011, 19:00 МСК
вторник
Алексей Резников
Алексей Резников
Главный Судья
Составы