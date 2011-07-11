Матч завершен
Торпедо
Москва
4:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
11 июля 2011, 18:00 МСК
11.07.2011, 18:00 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы