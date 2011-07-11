Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
11 июля 2011, 19:00 МСК
11.07.2011, 19:00 МСК
понедельник
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы