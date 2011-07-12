Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
12 июля 2011, 17:00 МСК
12.07.2011, 17:00 МСК
вторник
Алексей Лобанов
Алексей Лобанов
Главный Судья
Составы