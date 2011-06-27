Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Торпедо
Владимир
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
27 июня 2011, 18:00 МСК
27.06.2011, 18:00 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы