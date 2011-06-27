Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:3
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
27 июня 2011, 16:30 МСК
27.06.2011, 16:30 МСК
понедельник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы