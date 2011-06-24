Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
24 июня 2011, 16:30 МСК
24.06.2011, 16:30 МСК
пятница
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы