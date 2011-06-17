Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
17 июня 2011, 17:30 МСК
17.06.2011, 17:30 МСК
пятница
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы