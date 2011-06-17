Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
17 июня 2011, 14:00 МСК
17.06.2011, 14:00 МСК
пятница
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы