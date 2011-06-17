Матч завершен
Торпедо
Владимир
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
17 июня 2011, 17:30 МСК
17.06.2011, 17:30 МСК
пятница
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы