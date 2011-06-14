Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
14 июня 2011, 17:30 МСК
14.06.2011, 17:30 МСК
вторник
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы