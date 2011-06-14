Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
14 июня 2011, 17:00 МСК
14.06.2011, 17:00 МСК
вторник
Составы