Матч завершен
Химки
Химки
0:3
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
7 июня 2011, 18:00 МСК
7.06.2011, 18:00 МСК
вторник
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы