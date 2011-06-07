Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
7 июня 2011, 18:00 МСК
7.06.2011, 18:00 МСК
вторник
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы