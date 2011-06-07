Матч завершен
Оренбург
Оренбург
3:4
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
7 июня 2011, 16:30 МСК
7.06.2011, 16:30 МСК
вторник
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы