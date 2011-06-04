Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
4 июня 2011, 15:00 МСК
4.06.2011, 15:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы