Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
4 июня 2011, 14:00 МСК
4.06.2011, 14:00 МСК
суббота
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы