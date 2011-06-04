Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
4 июня 2011, 14:00 МСК
4.06.2011, 14:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы