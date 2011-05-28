Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:1
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
28 мая 2011, 12:00 МСК
28.05.2011, 12:00 МСК
суббота
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы