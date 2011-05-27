Матч завершен
Мордовия
Саранск
2:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
27 мая 2011, 17:00 МСК
27.05.2011, 17:00 МСК
пятница
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы