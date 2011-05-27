Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
27 мая 2011, 10:00 МСК
27.05.2011, 10:00 МСК
пятница
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы