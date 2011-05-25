Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
25 мая 2011, 14:00 МСК
25.05.2011, 14:00 МСК
среда
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы