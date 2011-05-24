Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
24 мая 2011, 17:00 МСК
24.05.2011, 17:00 МСК
вторник
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы