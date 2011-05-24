Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
24 мая 2011, 18:00 МСК
24.05.2011, 18:00 МСК
вторник
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы