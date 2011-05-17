Матч завершен
Химки
Химки
2:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
17 мая 2011, 17:00 МСК
17.05.2011, 17:00 МСК
вторник
Составы