Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:3
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
18 мая 2011, 17:00 МСК
18.05.2011, 17:00 МСК
среда
Составы