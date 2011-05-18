Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
18 мая 2011, 16:30 МСК
18.05.2011, 16:30 МСК
среда
Составы