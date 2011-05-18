Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
18 мая 2011, 14:00 МСК
18.05.2011, 14:00 МСК
среда
Составы