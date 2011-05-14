Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
14 мая 2011, 18:00 МСК
14.05.2011, 18:00 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы