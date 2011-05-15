Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
15 мая 2011, 14:00 МСК
15.05.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы