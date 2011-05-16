Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Торпедо
Владимир
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
16 мая 2011, 17:30 МСК
16.05.2011, 17:30 МСК
понедельник
Алексей Лобанов
Алексей Лобанов
Главный Судья
Составы