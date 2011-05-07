Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
7 мая 2011, 17:00 МСК
7.05.2011, 17:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы