Матч завершен
Балтика
Калининград
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
7 мая 2011, 17:00 МСК
7.05.2011, 17:00 МСК
суббота
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы