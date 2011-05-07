Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
7 мая 2011, 9:00 МСК
7.05.2011, 9:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы