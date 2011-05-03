Матч завершен
Торпедо
Владимир
0:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
3 мая 2011, 17:30 МСК
3.05.2011, 17:30 МСК
вторник
Составы