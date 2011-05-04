Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
4 мая 2011, 17:30 МСК
4.05.2011, 17:30 МСК
среда
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы