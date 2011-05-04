Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
4 мая 2011, 18:00 МСК
4.05.2011, 18:00 МСК
среда
Составы