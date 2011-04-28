Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
28 апр. 2011, 17:00 МСК
28.04.2011, 17:00 МСК
четверг
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы