Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
28 апр. 2011, 16:30 МСК
28.04.2011, 16:30 МСК
четверг
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы