Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
28 апр. 2011, 17:30 МСК
28.04.2011, 17:30 МСК
четверг
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы