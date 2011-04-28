Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
28 апр. 2011, 14:00 МСК
28.04.2011, 14:00 МСК
четверг
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы