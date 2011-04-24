Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
24 апр. 2011, 23:00 МСК
24.04.2011, 23:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы