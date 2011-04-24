Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
24 апр. 2011, 23:00 МСК
24.04.2011, 23:00 МСК
воскресенье
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы