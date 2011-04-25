Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
25 апр. 2011, 15:00 МСК
25.04.2011, 15:00 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы