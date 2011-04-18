Матч завершен
Химки
Химки
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
18 апр. 2011, 18:00 МСК
18.04.2011, 18:00 МСК
понедельник
Дмитрий Веселов
Дмитрий Веселов
Главный Судья
Составы