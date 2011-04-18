Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
18 апр. 2011, 18:00 МСК
18.04.2011, 18:00 МСК
понедельник
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы