Матч завершен
Балтика
Калининград
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
15 апр. 2011, 18:30 МСК
15.04.2011, 18:30 МСК
пятница
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов
Главный Судья
Составы