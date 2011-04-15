Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
15 апр. 2011, 18:00 МСК
15.04.2011, 18:00 МСК
пятница
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы