Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
7 апр. 2011, 16:00 МСК
7.04.2011, 16:00 МСК
четверг
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы